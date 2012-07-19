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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
Мордовия (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 19 июля 2012
Мордовия (мол)
19.07.2012, четверг, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
90'
М. Маркин
77'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
90'
+1
Замена
Д. Поляков
️️️️
А. Корян
90'
Желтая карточка
А. Серасхов
ГОЛ! 1:1!
М. Маркин
90'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Жестков
77'
77'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Замена
И. Захаров
️️️️
В. Бармин
72'
67'
Замена
А. Ломакин
️️️️
В. Подберезкин
51'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Соболев
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
А. Шебанов
️️️️
В. Пономарев
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Абакумов
46'
46'
Замена
А. Корян
️️️️
Е. Кирисов
Желтая карточка
В. Бармин
41'
Желтая карточка
А. Строков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
7
Денис Соболев
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-5-1
98
Абакумов
37
Терентьев
11
Строков
19
Пономарев
11
Юсупов
9
Мухаметшин
7
Соболев
64
Сандркин
55
Бармин
71
Жестков
93
Маркин
3-1-5-1
1
Костриков
23
Зуйков
93
Бурнаш
2
Серасхов
28
Тигорев
2
Кирисов
8
Закускин
14
Цвейба
92
Подберезкин
24
Хартияди
14
Барсов
71
Жестков
12
Афанасьев
12
Афанасьев
71
Жестков
55
Бармин
27
Захаров
27
Захаров
55
Бармин
9
Мухаметшин
99
Соболев
99
Соболев
9
Мухаметшин
98
Абакумов
35
Калюжный
35
Калюжный
98
Абакумов
19
Пономарев
7
Шебанов
7
Шебанов
19
Пономарев
Корян
8
Поляков
8
Поляков
Корян
92
Подберезкин
90
Ломакин
90
Ломакин
92
Подберезкин
2
Кирисов
77
Корян
77
Корян
2
Кирисов
14
Барсов
9
Муллин
9
Муллин
14
Барсов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Локомотив (мол)
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
Главный тренер
Сергей Савочкин
10
Никита Саламатов
ЦП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Старт, 2-е поле
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