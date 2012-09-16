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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 16 сентября 2012
Мордовия (мол)
16.09.2012, воскресенье, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
61'
А. Шебанов
1'
А. Делькин
20'
А. Клягин
45'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
В. Бармин
90'
+1
90'
Замена
П. Семиняка
️️️️
А. Елисеев
Желтая карточка
И. Захаров
80'
79'
Желтая карточка
Р. Воробьев
78'
Замена
А. Веселов
️️️️
С. Сипатов
75'
Вторая желтая
О. Роганов
71'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
71'
Желтая карточка
О. Роганов
71'
Замена
А. Васечкин
️️️️
М. Убайдулаев
Желтая карточка
Д. Волаш
63'
Замена
А. Шебанов
️️️️
Д. Соболев
61'
ГОЛ! 1:3!
А. Шебанов
61'
Замена
А. Аскеров
️️️️
М. Терентьев
56'
Замена
А. Чубукин
️️️️
П. Орлов
46'
Замена
И. Захаров
️️️️
П. Афанасьев
46'
Замена
А. Пазин
️️️️
Р. Концедалов
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
46'
Замена
А. Строков
️️️️
М. Будников
46'
46'
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Делькин
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Делькин
Желтая карточка
М. Будников
34'
30'
Желтая карточка
С. Бравин
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Клягин
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
38
Станислав Бравин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Ален Аскеров
ЦП
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
34
Павел Семиняка
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Алексей Васечкин
ЦФ
70
Денис Дюжков
ЦФ
4-5-1
1
Шебанов
37
Терентьев
21
Орлов
22
Будников
11
Юсупов
12
Афанасьев
7
Соболев
55
Бармин
11
Концедалов
71
Жестков
17
Волаш
3-5-1-1
1
Вавилин
38
Бравин
47
Божин
92
Голубев
43
Роганов
99
Убайдулаев
84
Воробьев
4
Елисеев
33
Клягин
18
Кертанов
90
Делькин
37
Терентьев
71
Аскеров
71
Аскеров
37
Терентьев
21
Орлов
44
Чубукин
44
Чубукин
21
Орлов
12
Афанасьев
27
Захаров
27
Захаров
12
Афанасьев
22
Будников
11
Строков
11
Строков
22
Будников
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
7
Соболев
7
Шебанов
7
Шебанов
7
Соболев
11
Концедалов
11
Пазин
11
Пазин
11
Концедалов
90
Делькин
17
Сипатов
17
Сипатов
90
Делькин
99
Убайдулаев
88
Васечкин
88
Васечкин
99
Убайдулаев
4
Елисеев
34
Семиняка
34
Семиняка
4
Елисеев
Сипатов
57
Веселов
57
Веселов
Сипатов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Марат Мустафин
70
Денис Дюжков
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
Остались в запасе
70
Денис Дюжков
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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