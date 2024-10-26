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Динамо Мх
Сердер Сердеров
Новости
€ 250 тыс
Сердер Сердеров - новости
Динамо Мх
10 марта 1994 (32)
#28 | Нападающий
176 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Сердеров рассказал о роли случайности в развитии карьеры Дзагоева
2024.10.26 17:10
3
Сердеров назвал двух защитников «Динамо Мх», которые остановили бы Мбаппе
2024.10.26 11:45
Сердеров: «Анжи» Керимова – лучшее, что было в российском футболе»
2024.10.25 17:01
11
Сердеров рассказал, как Хиддинк мотивировал его в «Анжи»
2024.08.13 10:53
Экс-игрок ЦСКА заявил, что в Европе российских футболистов считают зажравшимися
2024.07.19 19:36
2
Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему клуб ни разу не стал чемпионом после ухода Слуцкого
2024.07.19 17:33
3
Фото
«Динамо» Мх подписало игрока, которого ЦСКА не отпустил в «Ювентус»
2023.07.28 21:00
3
«Актобе» арендовал до конца года воспитанника ЦСКА Сердерова
2022.04.23 10:19
1
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
Сердеров: «Зарплата в «Анжи» была в три раза больше, чем в хорватском «Интере»
2019.12.06 16:15
Экс-игрок ЦСКА Сердеров возглавил список бомбардиров чемпионата Хорватии
2019.10.21 18:49
4
Экс-игрок ЦСКА Сердеров подписал контракт с «Енисеем» Аленичева
2017.07.19 18:13
3
Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу
2017.02.22 18:01
14
Тарханов не ожидает Сердерова в «Урале»
2017.01.10 15:28
2
«Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб
2017.01.10 15:02
Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»
2016.12.22 14:09
5
Сердеров: «Лет в 12-13 после матчей выходили и дрались один на один»
2016.12.22 08:24
2
Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана
2016.12.22 00:18
3
Сердеров может продолжить карьеру в «Оренбурге»
2016.10.31 12:38
1
Сердеров мечтает выступать за «Барселону»
2016.10.17 16:07
4
Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию»
2016.10.17 12:51
2
Сердеров: «Вместо «Анжи» мог перейти в ПСВ, но предпочел быть ближе к дому»
2016.04.13 19:43
3
Сердеров: «В «Анжи» все было на таком уровне, что казалось, будто мы играем за «Барселону»
2016.04.13 18:55
1
Сердеров перешел в «Славию»
2016.02.16 20:06
Тарханов: «Подпишем контракты с Сердеровым и Сергеевым»
2016.02.14 15:23
2
Сердеров будет выступать за «Славию»
2016.02.01 01:44
2
Сердеров расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию
2016.01.28 18:31
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