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Команды
Динамо Мх
Сердер Сердеров
Статистика
€ 250 тыс
Сердер Сердеров - статистика
Динамо Мх
10 марта 1994 (32)
#28 | Нападающий
176 см | 70 кг
Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
0 : 1
23.08.2026
Краснодар
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мх
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
61' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
73' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
66' - 90'
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