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    • Сердеров: «Анжи» Керимова – лучшее, что было в российском футболе»

    Сердеров: «Анжи» Керимова – лучшее, что было в российском футболе»

    Бывший форвард «Анжи» Сердер Сердеров вспомнил время пребывания в команде.

    • Сердеров был в команде в 2012-2016 годах.
    • «Анжи» выступал в Лиге Европы, брал бронзу РПЛ.
    • Сейчас Сердер в «Динамо Мх».

    – Опиши первый день в «Анжи».

    – Мы прилетели со Смоловым на одном самолете. Я нормально относился к тому, что в «Анжи» такие звезды. В ЦСКА тоже были звезды. Конечно, не Роберто Карлос и Это’О, но все равно. Да и в жизни они все простые, обычные ребята.

    К «Анжи» было очень много внимания. По десять телекамер на каждой тренировке. Не считая этого – обычная команда.

    – Как ты сейчас вспоминаешь тот «Анжи»?

    – Это сказка. Мне кажется, что это был и не я, и не со мной. Думаю, это лучшее, что было в футболе в России. Мы общались с Шатовым, Смоловым. Федор был в «Сельте», «Локомотиве», «Краснодаре», Шат – в «Зените». Но такого, как в «Анжи», нигде не было.

    После этого в России не было легионеров такого уровня! Виллиан приезжал на пике! Его хотели «Арсенал», «Челси» и «Барселона», а он выбрал «Анжи». Это’О перешел после победы в ЛЧ. Это как если бы Бензема приехал в махачкалинское «Динамо».

    Такого больше не было и вряд ли будет. Жаль, что все так быстро закончилось.

    – Ты понимаешь, почему так произошло?

    – Мы до сих пор не знаем причины. Есть ощущение, что просто недотерпели. Третье место, финал Кубка, еврокубки. И тут все развалилось.

    Я полтора года провел в золотом «Анжи», а потом летом 2013-го ушел в аренду в «Урал» за практикой. Сыграл там 4 матча – и в «Анжи» все развалилось. А меня вернули обратно.

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    Источник: Спортс

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    Комментарии (5)
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    shahor
    1729866470
    Самый большой пшик в российском футболе.Ничего не добились,в каждом турнире,где принимали участие,с треском провалились.Зато с упоением пилили неимоверные суммы,закаченные в клуб наивным в футболе лезгином.Вовремя,конечно,Керимов опомнился.
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    baggio80
    1729867646
    Это был самый первый позор нашего футбола а потом уже зенит стал позором
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    Цугундeр
    1729871617
    Малиновый пирог под майонезом...)
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    Mirak92
    1729871973
    Бестолково побарахтались и обанкротились
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    BuenosArgentina
    1729873795
    Да ну , правда чтоль ?
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