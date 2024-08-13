Сердеров рассказал, как Хиддинк мотивировал его в «Анжи»

Нападающий «Динамо» Мх Сердер Сердеров вспомнил время выступления в «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка.

«У меня как-то не шло на тренировках. Хиддинк оставил меня после тренировки и Володю Габулова. Чтобы я ему побил по воротам. Я побил минут пять.

Затем Гус подзывает меня и спрашивает, как дела у моих родителей. Назвал их по имени-отчеству. С возрастом я понял, что это такой психологический тонкий момент. Я помню свои ощущения: «Ух ты, целый Гус меня 18-летнего позвал, он знает моих родителей. Меня это так завело. Я сразу из спада вышел, побежал, играл нормально», – рассказал Сердеров.