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    Сердеров: «Зарплата в «Анжи» была в три раза больше, чем в хорватском «Интере»

    Форвард «Интер» Запрешич Сердер Сердеров в интервью «Голу» сравнил зарплаты в российском и хорватском чемпионатах.

    − Клуб предоставил тебе квартиру и машину. В прошлых клубах было так же?

    − В Европе так принято. В Болгарии было так же. В Польше мне сняли квартиру, а машину я сам арендовал.

    − С зарплатой все стабильно?

    − Вроде да. Как и везде, бывают небольшие задержки. Месяц или даже два – это не задержка.

    − Насколько мне известно, твоя зарплата сейчас около 3 тысяч евро. Эта цифра близка к истине?

    − Нет, больше, конечно.

    − Окей, отталкиваясь от этой цифры, во сколько раз была больше зарплата в «Анжи»?

    − В три раза, – сказал Сердеров.

    Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой


    Источник: «Гол»

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