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  • Сердеров: «Зарплата в «Анжи» была в три раза больше, чем в хорватском «Интере»

Сердеров: «Зарплата в «Анжи» была в три раза больше, чем в хорватском «Интере»

6 декабря 2019, 16:15

Форвард «Интер» Запрешич Сердер Сердеров в интервью «Голу» сравнил зарплаты в российском и хорватском чемпионатах.

− Клуб предоставил тебе квартиру и машину. В прошлых клубах было так же?

− В Европе так принято. В Болгарии было так же. В Польше мне сняли квартиру, а машину я сам арендовал.

− С зарплатой все стабильно?

− Вроде да. Как и везде, бывают небольшие задержки. Месяц или даже два – это не задержка.

− Насколько мне известно, твоя зарплата сейчас около 3 тысяч евро. Эта цифра близка к истине?

− Нет, больше, конечно.

− Окей, отталкиваясь от этой цифры, во сколько раз была больше зарплата в «Анжи»?

− В три раза, – сказал Сердеров.

Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой


Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Анжи Сердеров Сердер
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