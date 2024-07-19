Экс-игрок ЦСКА заявил, что в Европе российских футболистов считают зажравшимися

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.
«После «Енисея» мне начали давать контракты на год. В Европе смотрят так: российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах», – пояснил Сердеров.
- 30-летний россиянин Сердер Сердеров, играющий на позиции центрального нападающего, играл в Польше, Хорватии, Венгрии, Казахстане и Узбекистане.
- С 2023 года футболист защищает цвета «Динамо» из Махачкалы.
- В футболке дагестанского коллектива форвард провел 30 поединков. В них он сумел забить 9 голов и 3 раза ассистировать партнерам по команде.
- «Динамо» Мх дебютирует в РПЛ. Первый соперник – «Химки».
Источник: «Чемпионат»