Экс-игрок ЦСКА заявил, что в Европе российских футболистов считают зажравшимися

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.

«После «Енисея» мне начали давать контракты на год. В Европе смотрят так: российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах», – пояснил Сердеров.