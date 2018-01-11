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Майкон
Новости
Майкон - новости
Завершил карьеру
18 февраля 1990 (36), Дуки-ди-Кашиас
#11 | Нападающий
182 см | 77 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Майкон: «Меня вынудили уйти из «Локомотива»
2018.01.11 14:30
10
Майкон: «Локомотив» стал для меня вторым домом. Буду болеть за команду»
2017.06.16 15:28
4
Форвард «Локомотива» Майкон перешел в «Антальяспор»
2017.06.16 12:23
10
Майкон не полетел на сбор с «Локомотивом»
2017.06.15 13:01
4
Геркус: «Удерживать Майкона любой ценой не станем. У Михалика похожая ситуация»
2017.06.08 09:41
7
«Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт
2017.05.18 09:04
11
Майкон просит не придавать особого значения драке в финале Кубка России
2017.05.04 10:54
2
Майкон хочет остаться в «Локомотиве»
2017.05.04 10:05
Майкон уверен, что Ари забьет гол в ворота ЦСКА
2017.04.24 17:25
4
Видео
Голы Фернандеша, Майкона и Ари позволили «Локомотиву» обыграть «Арсенал»
2017.04.16 19:33
3
РФПЛ. «Локомотив» в гостях крупно переиграл тульский «Арсенал» и поднялся на пятое место
2017.04.16 19:21
8
Семин хочет сохранить Янбаева, Майкона и Михалика в «Локомотиве»
2017.04.13 09:18
Майкон: «Локомотив» должен подняться выше в таблице»
2017.04.10 07:14
4
Майкон: «Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру»
2017.04.09 22:17
1
Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды
2017.03.18 20:18
25
«Локомотив» – «Спартак»: Ари и Майкон будут играть в стартовом составе железнодорожников
2017.03.16 17:24
13
Майкон: «Еще когда Миранчук не заработал себе имя, было видно, что он будет одним из лидеров сборной России»
2017.03.01 21:03
8
Майкон готов выступать за «Локомотив», если команда вылетит в ФНЛ
2017.03.01 19:10
3
Майкон: «Переход в «Локомотив» – самое верное решение в моей жизни»
2017.03.01 16:40
«Локомотив» намерен продлить соглашения с Михаликом и Майконом
2017.02.25 12:35
2
Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Видеотон»
2017.02.03 18:18
5
Геркус заявил, что «Локомотив» предложит Игорю Денисову полноценный контракт
2017.01.22 21:39
1
Майкон: «Жду позицию клуба по вопросу продления контракта»
2017.01.10 09:23
«Бешикташ» заинтересован в приобретении Майкона
2016.12.19 12:34
11
Майкон надеется получить вызов в сборную Бразилии
2016.11.14 20:26
5
Майкон: «Локомотиву» не надо думать о месте в таблице»
2016.11.09 06:42
7
Майкон: «Как тренер Семин изменился»
2016.11.09 01:55
3
Майкон: «Семин сказал, чтобы я брал игру на себя. Я тоже этого хотел»
2016.11.05 23:40
1
Семин: «Майкон полностью еще себя не раскрыл»
2016.11.05 22:35
2
Видео
Дубль Майкона в ворота «Анжи» – самый быстрый в истории чемпионатов России
2016.11.05 20:30
2
1
2
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