Майкон: «Переход в «Локомотив» – самое верное решение в моей жизни»

Нападающий «Локомотива» Майкон признался, что не жалеет о своем выборе перейти в московский клуб в 2010 году из «Флуминенсе». Бразилец признался, что тогда он ничего не знал о российской Премьер-лиге.

«Когда в 2010 году я переходил в «Локомотив», то не знал что это за турнир. Не видел матчей. Знал только ЦСКА из-за Вагнера Лава, который знаменит в Бразилии. Я начал искать информацию о «Локомотиве». Увидел, какая в клубе инфраструктура, что в команде есть мои соотечественники. А сейчас я понимаю, что переход в «Локомотив» – это был правильный выбор. Самое верное решение, которое я принимал в жизни. Пройдя все сложности с адаптацией в России, я стал сильнее», — сказал Майкон.

В нынешнем сезоне чемпионата России Майкон забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.