Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкон: «Переход в «Локомотив» – самое верное решение в моей жизни»

    Нападающий «Локомотива» Майкон признался, что не жалеет о своем выборе перейти в московский клуб в 2010 году из «Флуминенсе». Бразилец признался, что тогда он ничего не знал о российской Премьер-лиге.

    «Когда в 2010 году я переходил в «Локомотив», то не знал что это за турнир. Не видел матчей. Знал только ЦСКА из-за Вагнера Лава, который знаменит в Бразилии. Я начал искать информацию о «Локомотиве». Увидел, какая в клубе инфраструктура, что в команде есть мои соотечественники. А сейчас я понимаю, что переход в «Локомотив» – это был правильный выбор. Самое верное решение, которое я принимал в жизни. Пройдя все сложности с адаптацией в России, я стал сильнее», — сказал Майкон.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Майкон забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11