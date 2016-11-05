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Семин: «Майкон полностью еще себя не раскрыл»

5 ноября 2016, 22:35
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

– Уходим на перерыв с хорошим настроением. «Анжи» в хорошем состоянии – команда одержала ряд серьезных побед. Так что мы показали достойный футбол.

– Вам помогло, что вы ранее работали в «Анжи» и хорошо знаете команду?

– С того времени состав «Анжи» поменялся процентов на 70. Но, конечно, отдельных футболистов я хорошо знаю. В большей степени помогло серьезное отношение игроков к матчу. «Анжи» выше нас в таблице – хороший раздражитель.

– Майкон сыграл в центре нападения и забил два гола.

– Это разносторонний футболист. Майкон здорово проявил себя на острие атаки. Но если бы Маркес не забил, вы бы критиковали меня за то, что поставил его не на то место. Вообще, для игроков хорошо иногда менять позицию. Когда футболисты постоянно на одном месте, к этому и соперник быстро привыкает, и у самого игрока пропадает чувство новизны.

– Майкон обычно забивает немного, а тут сразу четыре в четырех последних матчах. Что вы с ним делаете?

– Майкон полностью себя еще не раскрыл. У него большой потенциал. При серьезном отношении к себе, при отсутствии травм, которых было много, Маркес принесет «Локомотиву» огромную пользу, причем на любой позиции.

– После второго гола вы что-то высказывали Майкону.

– Он много отрабатывал в обороне, но делал это неправильно. Маркес должен был по прямой выходить в центр, но бегал от одного футболиста к другому, не мог отобрать мяч и тратил силы.

– Почему заменили Чорлуку во втором тайме?

– До игры с «Анжи» Ведран провел одну тренировку. Он сыграл столько, сколько смог. Результат был уже определен, так что заменили Чорлуку, чтобы не ухудшить его состояние. Михалик опустился в центр обороны, а в опорную зону отправился Ндинга, – сказал Семин.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Майкон Семин Юрий
Комментарии (2)
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zra78
1478412405
Что то долго
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Joko21
1478435331
все нормально
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