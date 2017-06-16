Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкон: «Локомотив» стал для меня вторым домом. Буду болеть за команду»

    Нападающий Майкон, который сегодня подписал контракт с «Антальяспором», попрощался с «Локомотивом».

    Напомним, что бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе железнодорожников форвард провел 193 матча и забил 30 голов.

    «Друзья, в «Локомотиве» я провел семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву», – сказал Майкон.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 июня 2017, 17:36

      Спасибо за все ! Удачи в новом клубе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2017, 09:31

      спасибо за все, Маркес! голешник ЦСКА не забуду никогда!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 июня 2017, 18:48

      Ну удачи,хотя не полностью раскрылся,все равно удачи,были яркие матчи,но мало

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 16 июня 2017, 16:03

      И тебе спасибо, хоть и не блистал, но были нужные голы.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11