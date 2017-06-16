Майкон: «Локомотив» стал для меня вторым домом. Буду болеть за команду»

Нападающий Майкон, который сегодня подписал контракт с «Антальяспором», попрощался с «Локомотивом».

Напомним, что бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе железнодорожников форвард провел 193 матча и забил 30 голов.

«Друзья, в «Локомотиве» я провел семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву», – сказал Майкон.