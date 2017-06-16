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  • Майкон: «Локомотив» стал для меня вторым домом. Буду болеть за команду»

Майкон: «Локомотив» стал для меня вторым домом. Буду болеть за команду»

16 июня 2017, 15:28
4

Нападающий Майкон, который сегодня подписал контракт с «Антальяспором», попрощался с «Локомотивом».

Напомним, что бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе железнодорожников форвард провел 193 матча и забил 30 голов.

«Друзья, в «Локомотиве» я провел семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву», – сказал Майкон.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Антальяспор Майкон
Комментарии (4)
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suhoffmonstro
1497618217
И тебе спасибо, хоть и не блистал, но были нужные голы.
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Mahone
1497628092
Ну удачи,хотя не полностью раскрылся,все равно удачи,были яркие матчи,но мало
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Diesel133
1497681112
спасибо за все, Маркес! голешник ЦСКА не забуду никогда!)
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XaXatyn
1497796585
Спасибо за все ! Удачи в новом клубе !
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