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  • Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды

Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды

18 марта 2017, 20:18
25

Нападающий «Локомотива» Ари, ставший автором забитого мяча в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1), посвятил гол одноклубникам, а также передал президенту красно-белых Леониду Федуну, что надеется и дальше забивать в ворота его команды.

«Кому посвящаю гол? Болельщикам, Майкону, Фарфану, Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения. Что могу передать Федуну, который был на матче? С ним я лично не знаком. Но могу передать, что буду надеяться, что еще буду забивать в играх против его команды», – сказал форвард.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тарасов Дмитрий Ари Фарфан Джефферсон Майкон Федун Леонид
Комментарии (25)
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nik55
1489857663
неизвестно что с тобой будет через год
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okolofutbola
1489857745
Свинья продажная,не удевлюсь что пройдет время он так о Краснодаре будет говорить.
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alexis02lion
1489857968
А что, стабильно отгружает. Мотивация то есть. Это другие говорят, что особого настроя нет, а он выходит, показывает и доказывает. Да и кто сейчас уже помнит что случилось в 2013 году. И он не как Игуаин, вроде не из-за большого бабла ушёл и он точно не клялся в верности клубу.
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BatmanIsJesus
1489858123
Хороший игрок. Забивай по чаще, но не Спартаку) Удачи Ари.
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4agaaa
1489859282
Побольше уважения!!! Завтра тоже про Краснодар скажешь???
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baltika415
1489859511
Вот трепло!!!
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Сармат Ростов
1489859929
"Ещё" больше не будет!!! Особенно после такого заявления. А когда свалишь в очередную команду, будешь лить помои и на Локомотив )))
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Диктор
1489863741
У суки сучье поведение.
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Супермачо
1489866573
Ну забил и забил. Профи. Не понимаю эмоций бурных по этому поводу.
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alp
1489867083
жаль второй не запердячил
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