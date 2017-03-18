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    Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды

    Нападающий «Локомотива» Ари, ставший автором забитого мяча в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1), посвятил гол одноклубникам, а также передал президенту красно-белых Леониду Федуну, что надеется и дальше забивать в ворота его команды.

    «Кому посвящаю гол? Болельщикам, Майкону, Фарфану, Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения. Что могу передать Федуну, который был на матче? С ним я лично не знаком. Но могу передать, что буду надеяться, что еще буду забивать в играх против его команды», – сказал форвард.

    Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 20:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 марта 2017, 15:04

      А когда забил свой первый гол в РФПЛ, в ворота Локомотива, кому посвящал? А в ворота Краснодара забьёшь Галицкому что-то передашь? Ах Моська, знать она сильна...........

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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 11:30

      Ари, Федун разрешил один мяч, если Спартак забьет два.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 марта 2017, 10:16

      Как в анекдоте: - Скажи этой б...ди Арнольд прилетал!

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 марта 2017, 10:12

      Злится ,что мало срубил в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 марта 2017, 08:16

      За три года игры за Спартак не познакомился с Федуном? А остальные?

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 19 марта 2017, 07:18

      похоже на ребячество."Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды" ну что это такое? моська лает на слона?)

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 19 марта 2017, 00:35

      удачи ему в этом...

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 18 марта 2017, 23:57

      Вот только Ари и хватает на два матча в сезоне против Спартака,,а играть то надо весь сезон,,,,тогда мог хорошим напом стать,

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 18 марта 2017, 22:58

      жаль второй не запердячил

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 марта 2017, 22:49

      Ну забил и забил. Профи. Не понимаю эмоций бурных по этому поводу.

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