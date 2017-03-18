Ари передал Федуну, что будет еще забивать в ворота его команды

Нападающий «Локомотива» Ари, ставший автором забитого мяча в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1), посвятил гол одноклубникам, а также передал президенту красно-белых Леониду Федуну, что надеется и дальше забивать в ворота его команды.

«Кому посвящаю гол? Болельщикам, Майкону, Фарфану, Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения. Что могу передать Федуну, который был на матче? С ним я лично не знаком. Но могу передать, что буду надеяться, что еще буду забивать в играх против его команды», – сказал форвард.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.