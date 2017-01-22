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    Геркус заявил, что «Локомотив» предложит Игорю Денисову полноценный контракт

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники предложат полноценный контракт полузащитнику Игорю Денисову, который перешел в стан красно-зеленых из «Динамо» на правах аренды. Кроме того, в планах руководства клуба продлить соглашение с нападающим Майконом.

    «Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем», – сказал Геркус.

    В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В активе Майкона – 11 игр, четыре забитых мяча и один голевой пас.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2017 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 января 2017, 08:48

      это правильное решение

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