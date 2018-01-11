Майкон: «Меня вынудили уйти из «Локомотива»

Нападающий «Антальяспора» Майкон рассказал об уходе из «Локомотива» в июле 2017 года.

– Семин постоянно повторяет, что не хотел вас терять. Он не пытался решить вопрос с новым контрактом?

– Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался. Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в «Локо». Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только «Локомотив» не отпускал.

– Что было, когда Семин только вернулся в клуб?

– Сказал, я ему нужен, чтобы вернуть уверенность команде, и вновь завоевать любовь болельщиков. Знаю, что раньше фанаты его обожали, но прошло уже столько времени. Семину требовалось завоевать эту любовь вновь. И победа в Кубке России очень помогла. Теперь «Локо» борется за чемпионство, а значит у Семина и всей команды есть уверенность в собственных силах.

– Правда ли, что с вами не переподписали контракт, так как просили большую зарплату?

– У меня была зарплата, которую, наверное, можно было считать высокой. По новому соглашению клуб предлагал два года, «Антальяспор» предложил контракт на три. Хочу сказать, что зарплата в Турции у меня меньше, чем была в России. Во время переговоров в «Локо» не отнеслись ко мне с уважением. Я соглашался на понижение зарплаты. Но меня по сути вынудили уйти. Предлагали очень сильно сократить зарплату.

В принципе, я мог бы и остаться, но «Антальяспор» сделал чуть более выгодное предложение. Плюс я видел интерес со стороны турецкого клуба, видел, что Майкон им нужен. А в «Локомотиве» я был нужен только Семину. Грустно, что некоторые люди не хотели видеть меня в команде. Говорю о руководстве клуба. Но я счастлив в Турции. А «Локомотиву» желаю только хорошего

Бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России.

В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.