Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкон: «Меня вынудили уйти из «Локомотива»

    Нападающий «Антальяспора» Майкон рассказал об уходе из «Локомотива» в июле 2017 года.

    – Семин постоянно повторяет, что не хотел вас терять. Он не пытался решить вопрос с новым контрактом?

    – Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался. Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в «Локо». Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только «Локомотив» не отпускал.

    – Что было, когда Семин только вернулся в клуб?

    – Сказал, я ему нужен, чтобы вернуть уверенность команде, и вновь завоевать любовь болельщиков. Знаю, что раньше фанаты его обожали, но прошло уже столько времени. Семину требовалось завоевать эту любовь вновь. И победа в Кубке России очень помогла. Теперь «Локо» борется за чемпионство, а значит у Семина и всей команды есть уверенность в собственных силах.

    – Правда ли, что с вами не переподписали контракт, так как просили большую зарплату?

    – У меня была зарплата, которую, наверное, можно было считать высокой. По новому соглашению клуб предлагал два года, «Антальяспор» предложил контракт на три. Хочу сказать, что зарплата в Турции у меня меньше, чем была в России. Во время переговоров в «Локо» не отнеслись ко мне с уважением. Я соглашался на понижение зарплаты. Но меня по сути вынудили уйти. Предлагали очень сильно сократить зарплату.

    В принципе, я мог бы и остаться, но «Антальяспор» сделал чуть более выгодное предложение. Плюс я видел интерес со стороны турецкого клуба, видел, что Майкон им нужен. А в «Локомотиве» я был нужен только Семину. Грустно, что некоторые люди не хотели видеть меня в команде. Говорю о руководстве клуба. Но я счастлив в Турции. А «Локомотиву» желаю только хорошего

    Бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России.

    В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 19:26

      футболист-ни о чем! ни скорости,как таковой,ни дриблинга,ни удара...ни о чем!
      зато семёрку нацепил,будто бекхем))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 18:56

      Парень путается в показаниях! Либо правду говори либо ничего!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 января 2018, 18:51

      Средний игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 11 января 2018, 16:12

      К сожалению запомнился только как бестолковый бегунок по флангу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 января 2018, 16:06

      Эх майки с цска как сыграл 2 гола шикарных были

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons > bumer_moscow 11 января 2018, 16:52

      После "майки" запятая нужна, а то я голову сломал, думал ты про футболки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 января 2018, 14:58

      Интервью с оттенком " мутности "((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 11 января 2018, 14:53

      Майкон - Красно-Зелёный! Навсегда!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 января 2018, 14:36

      Меркантильный ГАН. .....ОН .
      бабло его только интересует

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 11 января 2018, 14:34

      Майкон,друже!Сам говоришь что мог бы остаться но турки дали больше.Так какие обиды?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11