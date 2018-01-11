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Майкон: «Меня вынудили уйти из «Локомотива»

11 января 2018, 14:30
10

Нападающий «Антальяспора» Майкон рассказал об уходе из «Локомотива» в июле 2017 года.

– Семин постоянно повторяет, что не хотел вас терять. Он не пытался решить вопрос с новым контрактом?

– Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался. Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в «Локо». Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только «Локомотив» не отпускал.

– Что было, когда Семин только вернулся в клуб?

– Сказал, я ему нужен, чтобы вернуть уверенность команде, и вновь завоевать любовь болельщиков. Знаю, что раньше фанаты его обожали, но прошло уже столько времени. Семину требовалось завоевать эту любовь вновь. И победа в Кубке России очень помогла. Теперь «Локо» борется за чемпионство, а значит у Семина и всей команды есть уверенность в собственных силах.

– Правда ли, что с вами не переподписали контракт, так как просили большую зарплату?

– У меня была зарплата, которую, наверное, можно было считать высокой. По новому соглашению клуб предлагал два года, «Антальяспор» предложил контракт на три. Хочу сказать, что зарплата в Турции у меня меньше, чем была в России. Во время переговоров в «Локо» не отнеслись ко мне с уважением. Я соглашался на понижение зарплаты. Но меня по сути вынудили уйти. Предлагали очень сильно сократить зарплату.

В принципе, я мог бы и остаться, но «Антальяспор» сделал чуть более выгодное предложение. Плюс я видел интерес со стороны турецкого клуба, видел, что Майкон им нужен. А в «Локомотиве» я был нужен только Семину. Грустно, что некоторые люди не хотели видеть меня в команде. Говорю о руководстве клуба. Но я счастлив в Турции. А «Локомотиву» желаю только хорошего

Бразилец выступал за московский клуб на протяжении семи лет. В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России.

В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Антальяспор Майкон
Комментарии (10)
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gunstilzit
1515670490
Майкон,друже!Сам говоришь что мог бы остаться но турки дали больше.Так какие обиды?
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Юрэс
1515670603
Меркантильный ГАН. .....ОН . бабло его только интересует
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Андрей3088
1515671630
Майкон - Красно-Зелёный! Навсегда!!!
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acer2003
1515671918
Интервью с оттенком " мутности "((
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bumer_moscow
1515675973
Эх майки с цска как сыграл 2 гола шикарных были
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iluha1907
1515676370
К сожалению запомнился только как бестолковый бегунок по флангу
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Hangeldi
1515685905
Средний игрок
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Сильвербой
1515686207
Парень путается в показаниях! Либо правду говори либо ничего!!!
Ответить
Антон bx14e
1515688009
футболист-ни о чем! ни скорости,как таковой,ни дриблинга,ни удара...ни о чем! зато семёрку нацепил,будто бекхем))
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