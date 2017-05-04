Майкон хочет остаться в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Майкон признался, что хотел бы остаться в столичном клубе. Он не скрывает, что Москва стала для него вторым домом. В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей в Премьер-лиге, забив пять голов и отдав одну голевую передачу.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Хотели бы остаться в «Локомотиве»?

— Действительно, в конце сезона я становлюсь свободным агентом. Если вы спрашиваете лично мое мнение, то да, я бы хотел остаться в «Локомотиве». Москва стала для меня вторым домом. Я выучил язык, привык к жизни в мегаполисе, нашей базе, стадиону, болельщикам. Однако такие решения принимают другие люди: президент клуба и главный тренер.

— Юрий Семин доверяет вам в этом сезоне?

— Да, Юрий Павлович особый тренер в моей карьере. Он поверил в мои силы, пригласив в «Локомотив» в 2010 году. В этом сезоне я действительно получаю много игрового времени. Я бы хотел продолжить работать с Семиным, но, повторюсь, финальное решение принимаю не я. ​​​​​​​

— Довольны своей результативностью в чемпионате России?

— Перед каждым сезоном я ставлю себе задачу забить десять голов в РФПЛ. Пока я по-прежнему не могу достичь этой цели. Забивать голы в чемпионате России очень и очень сложно. Защитники очень плотно играют с форвардами. В этому году я забил пять голов. Забитые мячи очень важны для любого нападающего, но успехи команды гораздо важнее.