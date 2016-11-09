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Майкон: «Как тренер Семин изменился»

9 ноября 2016, 01:55
3

Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от работы с вернувшимся в клуб главным тренером Юрием Семиным.

«Изменился ли Семин с 2010 года? Как тренер он изменился. Прошло шесть лет с момента его ухода из «Локомотива». Конечно, он не стоял на месте и развивался как наставник. Сейчас у него другая команда по сравнению с 2010 годом, и работает он с ней по-другому.

А вот как человек он не изменился. Когда я пришел в 2010 году в «Локомотив», именно Семин выступил за то, чтобы подписать контракт со мной. Он всегда верил в меня. Поэтому сейчас я хочу помочь ему. Он хороший тренер, и я сделаю всe, чтобы с ним «Локомотив» снова боролся за чемпионство», – сказал Майкон.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Майкон Семин Юрий
Комментарии (3)
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арейская
1478646357
Браво, Майкон, хорошо сказал
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SpazMatikus
1478664219
Помним его золотые годы в локр,красиво игру поставил,думаю и в этот раз поставит паровоз на правильные рельсы
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Диктор
1478680397
Да тоже думаю что Семин вытащит команду из ямы ,Главное чтобы руководство деньги на трансферы на зажало бы.
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