Майкон: «Как тренер Семин изменился»

Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от работы с вернувшимся в клуб главным тренером Юрием Семиным.

«Изменился ли Семин с 2010 года? Как тренер он изменился. Прошло шесть лет с момента его ухода из «Локомотива». Конечно, он не стоял на месте и развивался как наставник. Сейчас у него другая команда по сравнению с 2010 годом, и работает он с ней по-другому.

А вот как человек он не изменился. Когда я пришел в 2010 году в «Локомотив», именно Семин выступил за то, чтобы подписать контракт со мной. Он всегда верил в меня. Поэтому сейчас я хочу помочь ему. Он хороший тренер, и я сделаю всe, чтобы с ним «Локомотив» снова боролся за чемпионство», – сказал Майкон.