«Локомотив» – «Спартак»: Ари и Майкон будут играть в стартовом составе железнодорожников

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, на острие атаки у железнодорожников выйдут Ари и Майкон.

«Ари и Майкон будут играть в нападении. «Спартак» по праву занимает первое место, болельщики хорошо их поддерживают, ведут к пьедесталу. Такая же важная игра была с «Краснодаром», но тот матч нас расстроил, потому что мы проиграли буквально 15 минут. После поражений обычно психологическое состояние приходится восстанавливать. Мы разобрались – в футбол выигрывает тот, кто обладает полной концентрацией весь матч, а мы допустили простые ошибки», – сказал специалист.

Встреча состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.