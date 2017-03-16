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    «Локомотив» – «Спартак»: Ари и Майкон будут играть в стартовом составе железнодорожников

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, на острие атаки у железнодорожников выйдут Ари и Майкон.

    «Ари и Майкон будут играть в нападении. «Спартак» по праву занимает первое место, болельщики хорошо их поддерживают, ведут к пьедесталу. Такая же важная игра была с «Краснодаром», но тот матч нас расстроил, потому что мы проиграли буквально 15 минут. После поражений обычно психологическое состояние приходится восстанавливать. Мы разобрались – в футбол выигрывает тот, кто обладает полной концентрацией весь матч, а мы допустили простые ошибки», – сказал специалист.

    Встреча состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2017 17:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 марта 2017, 11:55

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:09

      Сложный будет матч.Очень.
      Но и в то же время очень интересный.
      Матч тура однозначно !!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2017, 19:22

      Борьба будет и между Ю. Семиным и М. Каррерой. Локомотив-Спартак 2:1.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 16 марта 2017, 19:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай лохомотики помогите нам

      -6
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > FCZenit1990 16 марта 2017, 20:11

      Глиномес ты долбанный и заднеприводный. Вали в свой бомжатник! Если кто и составит конкуренцию Спартаку, так только ЦСКА, но никак не Зенит, который сейчас просто никакой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > Антибиотик 17 марта 2017, 04:43

      Шкалота заткнись ебанная иди на свою арену проститутскую и торчи в середине таблице педрила конская

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 марта 2017, 18:37

      Вперёд Локо!!!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 марта 2017, 18:30

      Должны обыгрывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 марта 2017, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      надо бы наказать спартачок

      -4
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 марта 2017, 17:55

      и всё)) часть превью к встрече. Локо откровенно слабая команда в этом сезоне.

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Rebrova 16 марта 2017, 20:13

      К сожалению, да.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Rebrova 16 марта 2017, 20:39

      что-то в твоих словах есть

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 16 марта 2017, 17:52

      ииииииииииии

      0
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