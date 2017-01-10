Майкон: «Жду позицию клуба по вопросу продления контракта»

Форвард «Локомотива» Майкон рассказал о ходе переговоров с железнодорожниками. Напомним, что соглашение бразильца с московским клубом рассчитано до лета 2017 года.

– Жду позицию клуба по этому вопросу. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение о продолжении карьеры.

Пока не получал предложений. У меня контракт с «Локомотивом» до конца чемпионата. Не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения. Семь лет назад «Локомотив» меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом приму решение.

– Вы ждете, что о своей позиции клуб объявит сейчас, на предсезонных сборах?

– Просто жду беседы, но когда это произойдет, не знаю.

– Вы здорово прибавили после прихода Семина.

– Любому игроку необходимо чувствовать доверие тренера. И Семин как раз дает мне такую уверенность. Говорит, что я должен больше рисковать, забивать голы. Есть игроки, у которых не получается развивать те качества, о которых им говорит тренер. У меня все наоборот. Когда Семин со мной беседует, понимаю: могу стать еще сильнее.

Тренер дает свободу действий на поле, чему я очень рад, ведь и правда получилось прибавить.

Майкон принял участие в 12-ти матчах текущего чемпионата России, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.