Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкон готов выступать за «Локомотив», если команда вылетит в ФНЛ

    Нападающий «Локомотива» Майкон заявил, что останется в московском клубе, если команда по итогам сезона вылетит в ФНЛ. Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников намерено продлить контракт с 27-летним нападающим.

    – Если «Локо» вылетит из чемпионата, вы останетесь в команде играть в ФНЛ?

    – Если в этот момент у меня будет контракт с «Локомотивом», то останусь. Только я не представляю, как наша команда может вылететь из чемпионата с такими зарплатами, с такими игроками.

    Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка. В нынешнем сезоне Майкон провел за «Локомотив» в чемпионате России 12 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 1 марта 2017, 21:02

      пацанчегг полон амбиций!! хочет стать звездой ФНЛ.. респектище и уважамбище герою..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 1 марта 2017, 20:28

      Он так говорит, тк по его мнению Локо вылетететь просто не может... Если Локо вылетет, уйдет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 марта 2017, 19:41

      Легко... видимо не смотрел как Динамо и Анжи это проходили

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11