Майкон готов выступать за «Локомотив», если команда вылетит в ФНЛ

Нападающий «Локомотива» Майкон заявил, что останется в московском клубе, если команда по итогам сезона вылетит в ФНЛ. Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников намерено продлить контракт с 27-летним нападающим.

– Если «Локо» вылетит из чемпионата, вы останетесь в команде играть в ФНЛ?

– Если в этот момент у меня будет контракт с «Локомотивом», то останусь. Только я не представляю, как наша команда может вылететь из чемпионата с такими зарплатами, с такими игроками.

Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка. В нынешнем сезоне Майкон провел за «Локомотив» в чемпионате России 12 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.