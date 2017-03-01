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  • Майкон готов выступать за «Локомотив», если команда вылетит в ФНЛ

Майкон готов выступать за «Локомотив», если команда вылетит в ФНЛ

1 марта 2017, 19:10
3

Нападающий «Локомотива» Майкон заявил, что останется в московском клубе, если команда по итогам сезона вылетит в ФНЛ. Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников намерено продлить контракт с 27-летним нападающим.

– Если «Локо» вылетит из чемпионата, вы останетесь в команде играть в ФНЛ?

– Если в этот момент у меня будет контракт с «Локомотивом», то останусь. Только я не представляю, как наша команда может вылететь из чемпионата с такими зарплатами, с такими игроками.

Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка. В нынешнем сезоне Майкон провел за «Локомотив» в чемпионате России 12 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Майкон
Комментарии (3)
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Аид666
1488386502
Легко... видимо не смотрел как Динамо и Анжи это проходили
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LINED
1488389281
Он так говорит, тк по его мнению Локо вылетететь просто не может... Если Локо вылетет, уйдет
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кошмарик
1488391324
пацанчегг полон амбиций!! хочет стать звездой ФНЛ.. респектище и уважамбище герою..
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