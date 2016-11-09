Майкон: «Локомотиву» не надо думать о месте в таблице»

Нападающий «Локомотива» Майкон оценил результат, который по окончании сезона будет считаться успешным.

«Команде сейчас не надо думать о месте в таблице. Надо готовиться к каждому матчу отдельно и обыгрывать ближайшего соперника, а уже в конце сезона смотреть, какое место мы займем. Нынешнее 11-е место – это очень плохой результат. И сейчас нужно до зимнего перерыва отыграть оставшиеся матчи без потерь очков. Только после этого можно будет говорить о том, за что бороться «Локомотиву» в текущем сезоне», – считает футболист.

В текущем сезоне «Локомотив» провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых набрал 15 очков, занимая 11-е место.