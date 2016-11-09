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Майкон: «Локомотиву» не надо думать о месте в таблице»

9 ноября 2016, 06:42
7

Нападающий «Локомотива» Майкон оценил результат, который по окончании сезона будет считаться успешным.

«Команде сейчас не надо думать о месте в таблице. Надо готовиться к каждому матчу отдельно и обыгрывать ближайшего соперника, а уже в конце сезона смотреть, какое место мы займем. Нынешнее 11-е место – это очень плохой результат. И сейчас нужно до зимнего перерыва отыграть оставшиеся матчи без потерь очков. Только после этого можно будет говорить о том, за что бороться «Локомотиву» в текущем сезоне», – считает футболист.

В текущем сезоне «Локомотив» провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых набрал 15 очков, занимая 11-е место.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Майкон
Комментарии (7)
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bumer_moscow
1478669533
Надо выходить и побеждать в каждом матче.
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Nesterenko
1478678419
Ну так-то правильное высказывание. Конечно невозможно выиграть оставшиеся 17 матчей подряд. Но хотя бы стараться играть мощно в каждом матче, и тогда можно будет за что-то побороться. Забивай еще Маркес, удачи вам!
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srg38
1478679914
Давай Майкон, тащи))
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serega86ru
1478682767
хоть и болею за Спартак !!! но Локомотив обязан быть в пятерки минимум по окончание чемп. !!! Палыч отличный тренер!!
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