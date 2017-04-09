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    Майкон: «Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру»

    Нападающий «Локомотива» Майкон подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0), а также заявил, что железнодорожники должны быть выше в турнирной таблице.

    – Сегодня встречались две закрытые команды. Тяжело было искать моменты?

    – Да, тяжело. Соперник играл в пять защитников, и мы знали, что нам будет нелегко. У «Локомотива» сегодня не было много голевых возможностей, так же, как и у «Ростова». Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру. Нашей команде необходимо быть выше в турнирной таблице.

    «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2017 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 9 апреля 2017, 22:24

      Отдохните по полной. ведь вам все-равно на результат

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