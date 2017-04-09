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  • Майкон: «Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру»

Майкон: «Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру»

9 апреля 2017, 22:17
1

Нападающий «Локомотива» Майкон подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0), а также заявил, что железнодорожники должны быть выше в турнирной таблице.

– Сегодня встречались две закрытые команды. Тяжело было искать моменты?

– Да, тяжело. Соперник играл в пять защитников, и мы знали, что нам будет нелегко. У «Локомотива» сегодня не было много голевых возможностей, так же, как и у «Ростова». Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру. Нашей команде необходимо быть выше в турнирной таблице.

«Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Майкон
Комментарии (1)
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Diman0083
1491765865
Отдохните по полной. ведь вам все-равно на результат
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