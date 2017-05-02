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Майкон
Статистика
Майкон - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1990 (36), Дуки-ди-Кашиас
#11 | Нападающий
182 см | 77 кг
Бразилия | Португалия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Финал
Локомотив
2 : 0
02.05.2017
Урал
1' - 85'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
1 : 0
05.04.2017
Уфа
71' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
1 : 0
01.03.2017
Тосно
1' - 71'
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