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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 05 апреля 2017
Локомотив
05.04.2017, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Уфа
44'
М. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
И. Пауревич
Желтая карточка
Гилерме
90'
+1
88'
Желтая карточка
Б. Йокич
87'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Д. Живоглядов
83'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
В. Денисов
️️️️
В. Игнатьев
75'
Замена
Майкон
️️️️
Ари
71'
61'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
Т. Маргасов
57'
52'
Желтая карточка
П. Аликин
51'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
47'
Желтая карточка
О. Ваньек
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Фарфан
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Миранчук
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
3-3-1-1-2
1
Гилерме
4
Кверквелия
39
Пейчинович
17
Михалик
20
Игнатьев
27
Денисов
34
Маргасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
39
Ари
3-4-1-2
31
Беленов
89
Стоцкий
4
Никитин
3
Аликин
27
Живоглядов
29
Пауревич
55
Карп
5
Йокич
90
Ваньек
7
Фатай
8
Сысуев
20
Игнатьев
29
Денисов
29
Денисов
20
Игнатьев
8
Фарфан
23
Тарасов
23
Тарасов
8
Фарфан
39
Ари
11
Майкон
11
Майкон
39
Ари
89
Стоцкий
57
Кротов
57
Кротов
89
Стоцкий
27
Живоглядов
15
Пуцко
15
Пуцко
27
Живоглядов
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Уфа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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