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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Тосно
Локомотив - Тосно: обзор матча 01 марта 2017
Локомотив
01.03.2017, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Тосно
19'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Тосно
90'
+2
Желтая карточка
Г. Чиркин
Желтая карточка
И. Денисов
90'
+2
Замена
С. Кверквелия
️️️️
Т. Михалик
86'
Травма
Т. Михалик
85'
80'
Замена
А. Кутьин
️️️️
И. Альшин
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Коломейцев
80'
Замена
Ари
️️️️
Майкон
71'
68'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Макаров
49'
Желтая карточка
М. Кашчелан
27'
Желтая карточка
А. Макаров
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Янбаев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛАЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПАЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
39
Ари
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Гилерме
17
Михалик
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
55
Янбаев
99
Фернандеш
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Майкон
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
88
Богаев
25
Буйволов
18
Сухарев
20
Дугалич
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
8
Чиркин
11
Макаров
10
Альшин
91
Заболотный
17
Михалик
4
Кверквелия
4
Кверквелия
17
Михалик
18
Коломейцев
6
Баринов
6
Баринов
18
Коломейцев
11
Майкон
39
Ари
39
Ари
11
Майкон
11
Макаров
0
Милевский
0
Милевский
11
Макаров
10
Альшин
48
Кутьин
48
Кутьин
10
Альшин
Остались в запасе
Локомотив
Тосно
1
Антон Коченков
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Тосно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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