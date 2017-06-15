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    Майкон не полетел на сбор с «Локомотивом»

    Нападающий «Локомотива» Майкон покинет московскую команду этим летом. Футболист не полетел с железнодорожниками на первый сбор в Австрию.

    Ранее сообщалось, что руководство красно-зеленых намерено расстаться с 27-летним бразильцем. Контракт форварда истекает в конце июня.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Майкон записал на свой счет пять голов в 22 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 13:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 15 июня 2017, 22:17

      Нормальная благодарность с Вашей стороны. Сколько он важных голов забивал. Глупо с ним расставаться, он всегда готов рвать на поле, но нет же, у нас бюджет же на трансферы в крупном размере, чтоб игроками раскидываться.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > k0rt1z 15 июня 2017, 22:58

      Он готов рвать, как ты говоришь, на поле, а в итоге падает, симулируя, при каждом случае, и за сезон из 30 игр больше пяти голов не забивает. Вернее 3 с половиной мяча за сезон. На хрен такой нападающий? Не болельщики, а детский сад со своими выдуманными кумирами пошли...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 июня 2017, 14:16

      Да, не получилось из Майкона ровным счетом ничего! Средненький футболист!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Fan Loko mik 15 июня 2017, 20:38

      К сожалению, да.

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