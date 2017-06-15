Майкон не полетел на сбор с «Локомотивом»

Нормальная благодарность с Вашей стороны. Сколько он важных голов забивал. Глупо с ним расставаться, он всегда готов рвать на поле, но нет же, у нас бюджет же на трансферы в крупном размере, чтоб игроками раскидываться.
Нападающий «Локомотива» Майкон покинет московскую команду этим летом. Футболист не полетел с железнодорожниками на первый сбор в Австрию.
Ранее сообщалось, что руководство красно-зеленых намерено расстаться с 27-летним бразильцем. Контракт форварда истекает в конце июня.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Майкон записал на свой счет пять голов в 22 матчах.