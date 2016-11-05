Майкон: «Семин сказал, чтобы я брал игру на себя. Я тоже этого хотел»

Нападающий «Локомотива» Майкон Маркес поделился впечатлениям после матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0), в котором он забил два гола.

– Думаю, мало кто ожидал такого начала матча. Но это именно то, что нам нужно! С первых минут удалось навязать свой футбол. Надеюсь, что мы продолжим в этом же духе.

– О чем тебя просили перед выходом на поле? Все-таки ты играл на острие атаки – не там, где раньше.

– Тренер наигрывал меня на этой позиции всю неделю. Для меня это место привычное. При Игоре Черевченко я тоже выходил в центре нападения. По большому счету, все равно, где играть – главное, выходить на поле и помогать команде.

– Что так помогло тебе сегодня? Уверенность в себе?

– У меня в жизни был непростой период. Травма, долгое восстановление… Уверенность в себе была очень нужна, поэтому я благодарен Юрию Павловичу, что он поверил в меня. Когда он стал главным тренером, был разговор: Семин сказал, что хочет, чтобы я больше брал игру на себя. В глубине души я тоже этого хотел. Надеюсь, у нас будет получаться и дальше!

– Не расслабимся?

– Нужно продолжать эту серию – в четырех последних матчах у нас три победы. Будем улучшать свою игру и подниматься по турнирной таблице, – сказал Майкон.