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    Майкон: «Еще когда Миранчук не заработал себе имя, было видно, что он будет одним из лидеров сборной России»

    Нападающий «Локомотива» Майкон лестно отозвался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По его словам, он давно видел 21-летнего россиянина лидером национальной команды.

    «В «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его еще до дебюта в нашей команде. Он не бьет мощно по воротам, не сильно замахивается, а делает все мягко, аккуратно и точно. Еще когда он не заработал себе имя, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России», – сказал Майкон.

    Напомним, этой зимой Миранчук мог перейти в «Рубин», однако трансфер сорвался. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 21:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 марта 2017, 22:37

      Что он заработал - что бы так о нем говорить -подающих надежды игроков у нас пруд пруди - ну что то не оправдывают они надежд

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 марта 2017, 22:06

      И с этим то же самое.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 марта 2017, 22:06

      Ещё когда Кокорин не заработал на шампанское, было видно, что он будет ......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 марта 2017, 18:32

      Он еще не заработал себе ни какое имя !

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 15:52

      Так и не стал,надеюсь пока - хотя надежды всё меньше!

      0
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      Рейтинг: +15

      Трон 1 марта 2017, 23:25

      Он типа перец

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 марта 2017, 23:10

      Видали мы таких, подающих надежды. Где они? Ау?

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 1 марта 2017, 21:07

      а он им уже стал?

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