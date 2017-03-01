Майкон: «Еще когда Миранчук не заработал себе имя, было видно, что он будет одним из лидеров сборной России»

Нападающий «Локомотива» Майкон лестно отозвался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По его словам, он давно видел 21-летнего россиянина лидером национальной команды.

«В «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его еще до дебюта в нашей команде. Он не бьет мощно по воротам, не сильно замахивается, а делает все мягко, аккуратно и точно. Еще когда он не заработал себе имя, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России», – сказал Майкон.

Напомним, этой зимой Миранчук мог перейти в «Рубин», однако трансфер сорвался. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.