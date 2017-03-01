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  • Майкон: «Еще когда Миранчук не заработал себе имя, было видно, что он будет одним из лидеров сборной России»

Майкон: «Еще когда Миранчук не заработал себе имя, было видно, что он будет одним из лидеров сборной России»

1 марта 2017, 21:03
8

Нападающий «Локомотива» Майкон лестно отозвался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По его словам, он давно видел 21-летнего россиянина лидером национальной команды.

«В «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его еще до дебюта в нашей команде. Он не бьет мощно по воротам, не сильно замахивается, а делает все мягко, аккуратно и точно. Еще когда он не заработал себе имя, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России», – сказал Майкон.

Напомним, этой зимой Миранчук мог перейти в «Рубин», однако трансфер сорвался. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Майкон Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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LINED
1488391633
а он им уже стал?
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Tostao
1488399025
Видали мы таких, подающих надежды. Где они? Ау?
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Трон
1488399921
Он типа перец
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Gullit 76
1488459160
Так и не стал,надеюсь пока - хотя надежды всё меньше!
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XaXatyn
1488468746
Он еще не заработал себе ни какое имя !
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Супермачо
1488481584
Ещё когда Кокорин не заработал на шампанское, было видно, что он будет ......
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Супермачо
1488481607
И с этим то же самое.
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ijgjr
1488483421
Что он заработал - что бы так о нем говорить -подающих надежды игроков у нас пруд пруди - ну что то не оправдывают они надежд
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