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    Майкон уверен, что Ари забьет гол в ворота ЦСКА

    Нападающий «Локомотива» Майкон в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от игры. Футболист уверен, что в столичном дерби голом отметится форвард железнодорожников Ари.

    – Твой гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помнишь, как это было?

    – Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

    – Чья мотивация в дерби будет выше?

    – Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

    – Кто самый опасный в ЦСКА?

    – Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

    – Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?

    – Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.

    Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.04.2017 17:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 апреля 2017, 23:42

      Арику не в первой упругого скакусикам загонять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 апреля 2017, 20:23

      Если зальет то только из офсайда!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 24 апреля 2017, 20:12

      Ару

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 апреля 2017, 19:05

      перепрыгни через него пару раз

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