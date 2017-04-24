Майкон уверен, что Ари забьет гол в ворота ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Майкон в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от игры. Футболист уверен, что в столичном дерби голом отметится форвард железнодорожников Ари.

– Твой гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помнишь, как это было?

– Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

– Чья мотивация в дерби будет выше?

– Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

– Кто самый опасный в ЦСКА?

– Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

– Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?

– Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.

Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.