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Майкон уверен, что Ари забьет гол в ворота ЦСКА

24 апреля 2017, 17:25
4

Нападающий «Локомотива» Майкон в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от игры. Футболист уверен, что в столичном дерби голом отметится форвард железнодорожников Ари.

– Твой гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помнишь, как это было?

– Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

– Чья мотивация в дерби будет выше?

– Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

– Кто самый опасный в ЦСКА?

– Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

– Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?

– Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.

Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Дзагоев Алан Ари Майкон
Комментарии (4)
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Nerlinger
1493049921
перепрыгни через него пару раз
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LINED
1493053954
Ару
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Dellleone
1493054589
Если зальет то только из офсайда!
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Alex Flash
1493066574
Арику не в первой упругого скакусикам загонять
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