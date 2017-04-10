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    Майкон: «Локомотив» должен подняться выше в таблице»

    Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон признался, что в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», который закончился со счетом 0:0, не хватило форварда Ари. Железнодорожники занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 31 очко. Майкон в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    – Что скажешь о матче?

    – Было много единоборств, простора, желания победить. И у нас, и у «Ростова» было достаточно возможностей, чтобы выиграть. Нужно отдохнуть, а потом набрать три очка во встрече с «Арсеналом». Мы должны подняться выше в таблице.

    – Ари тренировался в общей группе, но на поле не вышел. Каково было играть без него в атаке?

    – Да-да, он тренировался, но мне кажется, почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому и не играл сегодня. Ари хорошо выглядит в последних матчах. Все знают, что он нападающий, он машина, держит мяч и забивает тоже. Сегодня его не было, но наша команда, наша атакующая группа постаралась сделать все, чтобы «Локомотив» победил.

    – Тебе пару раз досталось по ногам. Все в порядке?

    – Да, все хорошо. Я очень хочу помогать команде. Все знают, что если нужен нападающий, то я готов быть им, несмотря на то, что играю обычно справа и слева. Наша команда не играет по схеме, где были бы фланговые нападающие, так что мне приходится играть центрального. Я помогаю как могу. Я хочу играть, если тренер поставит меня форвардом, я выложусь на 100% и помогу команде.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.04.2017 07:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 апреля 2017, 18:42

      Локомотив - молодцы, проснулись! Берите Кубок и играйте себе в ЛЕ на здоровье! Глядишь, там удачно сложится. С ув.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 апреля 2017, 10:42

      Рад что Семин стал молодых игроков подключать , но хотелось бы еще посмотреть на Галаджана в нападении !

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 апреля 2017, 09:31

      Должны догнать спартак

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 апреля 2017, 09:28

      когда играть начнешь нормально и русский язык уже выучишь (клянешься в верности клубу, а сам с переводчиком гоняешь), тогда и результат будет

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