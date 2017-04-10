Майкон: «Локомотив» должен подняться выше в таблице»

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон признался, что в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», который закончился со счетом 0:0, не хватило форварда Ари. Железнодорожники занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 31 очко. Майкон в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

– Что скажешь о матче?

– Было много единоборств, простора, желания победить. И у нас, и у «Ростова» было достаточно возможностей, чтобы выиграть. Нужно отдохнуть, а потом набрать три очка во встрече с «Арсеналом». Мы должны подняться выше в таблице.

– Ари тренировался в общей группе, но на поле не вышел. Каково было играть без него в атаке?

– Да-да, он тренировался, но мне кажется, почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому и не играл сегодня. Ари хорошо выглядит в последних матчах. Все знают, что он нападающий, он машина, держит мяч и забивает тоже. Сегодня его не было, но наша команда, наша атакующая группа постаралась сделать все, чтобы «Локомотив» победил.

– Тебе пару раз досталось по ногам. Все в порядке?

– Да, все хорошо. Я очень хочу помогать команде. Все знают, что если нужен нападающий, то я готов быть им, несмотря на то, что играю обычно справа и слева. Наша команда не играет по схеме, где были бы фланговые нападающие, так что мне приходится играть центрального. Я помогаю как могу. Я хочу играть, если тренер поставит меня форвардом, я выложусь на 100% и помогу команде.