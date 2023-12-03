Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симен Вангберг - статистика

Завершил карьеру
6 мая 1991 (35)
#4 | Защитник
186 см | 76 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стабек
12
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Русенборг
1 : 1
22.10.2023
Стабек
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стабек
1 : 0
08.10.2023
Лиллестрем
1' - 90'
72'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стабек
0 : 1
30.09.2023
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стабек
0 : 1
17.09.2023
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
1' - 78'
15'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
1 : 0
20.08.2023
Стабек
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Одд
4 : 0
06.08.2023
Стабек
56' - 90'
88'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
0 : 1
29.07.2023
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Стабек
0 : 1
16.07.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
2 : 1
25.06.2023
Стабек
1' - 71'
29'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Стабек
2 : 2
11.06.2023
Русенборг
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
3 : 1
04.06.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
4 : 1
16.05.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
2 : 3
30.04.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.04.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стабек
0 : 0
10.04.2023
Одд
Был в запасе
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+