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Игорь Лебеденко
Новости
Игорь Лебеденко - новости
Завершил карьеру
27 мая 1983 (43)
#10 | Нападающий
182 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе
2025.10.03 23:56
1
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
2025.09.16 14:35
1
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
Фото
Лебеденко начал тренерскую карьеру
2024.09.18 13:40
2
Лебеденко сделал вывод по итогам 24 лет в российском футболе
2024.09.12 08:52
3
Фото
Лебеденко провел прощальный матч в карьере
2024.08.17 21:59
1
Лебеденко раскрыл, что Черчесов сказал льву в резиденции Кадырова
2024.02.21 14:48
40-летний Лебеденко назвал условия для завершения карьеры
2023.11.15 18:36
Лебеденко рассказал об общении с Кадыровым
2023.08.04 22:52
Первая лига. 40-летний Лебеденко помог «Торпедо» обыграть «Динамо» Мх в дебютном матче Бердыева (2:0)
2023.07.15 22:19
Видео
«Торпедо» объявило о продлении контракта с Лебеденко в день его 40-летия
2023.05.27 16:49
3
Видео
Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ
2023.03.05 19:12
3
«Стыдно перед болельщиками». Лебеденко – о вылете «Торпедо» из Кубка от команды Первой лиги
2023.02.26 17:02
7
Лебеденко рассказал, когда последний раз испытывал гордость за российский футбол
2023.02.18 20:41
1
«Это зло». Лебеденко против бюджетных денег в футболе
2023.02.18 09:09
Лебеденко: «Очень жаль, что в 25 лет меня не взяли за шкирку и не вывезли в Европу»
2023.02.18 00:35
Лебеденко усомнился в профессионализме российских журналистов
2023.02.16 23:37
«Не так, что можно все себе позволить». Лебеденко – о зарплатах в клубах нижней части РПЛ
2023.02.16 21:21
Лебеденко: «Уровень РПЛ падает уже десять лет»
2023.02.16 13:34
2
Лебеденко рассказал, каким будет «Торпедо» после зимней паузы
2022.10.31 07:33
«Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом»
2022.10.16 14:58
2
39-летний Лебеденко – об образе жизни: «Пью, курю, получаю кайф»
2022.10.09 20:18
10
Лебеденко забил за «Торпедо» в РПЛ впервые за 18 лет
2022.10.02 15:44
2
Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ
2022.10.02 14:42
Кутепов: «Планирую играть по максимуму еще 5+ лет. Попрошу рецепт долголетия у Лебеденко»
2022.09.21 09:38
Видео
«Опомнитесь! Ну-ка назад!». Лебеденко и Рязанцев отказались общаться со СМИ после голов «Сочи»
2022.09.14 22:50
3
Кутепов: «У «Торпедо» «Сочи» забили молодые и перспективные Лебеденко и Рязанцев»
2022.09.14 19:55
Ангбан, Юсупов, Жоаозиньо – в основе «Сочи» на игру с «Торпедо»; Бородюк оставил Смольникова, Рязанцева, Лебеденко в запасе
2022.07.17 13:56
1
Лебеденко назвал сильные стороны Черчесова
2022.07.13 22:24
1
Лебеденко: «Зенит» – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока»
2022.06.22 22:13
5
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
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