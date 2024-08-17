Лебеденко провел прощальный матч в карьере

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко провел последний матч в карьере. Им стала игра 6-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (2:1).

Матч в «Лужниках» был посвящен 100-летию «Торпедо». Лебеденко – воспитанник клуба.

Лебеденко вышел на замену на 90+1 минуте и сразу получил капитанскую повязку из рук вратаря Егора Бабурина.

Это была 250-я игра 41-летнего форварда за «Торпедо».

Лебеденко также выступал за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Арарат» и «Факел».

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