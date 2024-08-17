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Игорь Лебеденко
Статистика
Игорь Лебеденко - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1983 (43)
#10 | Нападающий
182 см | 78 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Первая лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Первая лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
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Россия. Премьер-лига 2002
Команда
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Торпедо
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 6 тур
Торпедо
2 : 1
17.08.2024
Нефтехимик
90' - 90'
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