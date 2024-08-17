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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 17 августа 2024
Торпедо
17.08.2024, суббота, 19:24
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
32'
А. Корян
35'
И. Манелов
30'
М. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Нефтехимик
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Манелов
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Петров
76'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
М. Шоркин
76'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
К. Шильцов
Замена
В. Апонца
️️️️
Д. Шамкин
76'
65'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Емельянов
65'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Кахидзе
Замена
Д. Шамкин
️️️️
А. Корян
63'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Галкин
63'
53'
Желтая карточка
К. Шильцов
47'
Желтая карточка
М. Шоркин
39'
Желтая карточка
М. Ситдиков
ГОЛ! 2:1!
И. Манелов
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Корян
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Петров
Желтая карточка
А. Иваньков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
77
Корян
38
Чупаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
3
Сагуткин
16
Шоркин
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
77
Корян
8
Шамкин
8
Шамкин
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
2
Манелов
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
Шамкин
16
Шоркин
65
Толстопятов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Лужники
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