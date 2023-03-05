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    Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ

    «Торпедо» сыграло вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

    Форвард московской команды Игорь Лебеденко забил гол. Он отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России.

    Лебеденко превзошел достижение Сергея Наталушко, который забил в 39 лет и 247 дней в 2000 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 19:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 10:17

      Вообще Игорь вызывает восхищение. Полностью отдается игре и выкладывается на поле. Именно за эти качества и ценят его в команде.

      0
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      Рейтинг: +910

      Rabinovi_ch 5 марта, 20:19

      Подает надежды Лебеденко.
      Его бы на перспективу в сборной попробовать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Rabinovi_ch 5 марта, 21:16

      ))

      0
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