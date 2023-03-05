Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ

«Торпедо» сыграло вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Форвард московской команды Игорь Лебеденко забил гол. Он отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России.

Лебеденко превзошел достижение Сергея Наталушко, который забил в 39 лет и 247 дней в 2000 году.

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