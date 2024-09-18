Лебеденко начал тренерскую карьеру

Бывший нападающий шести клубов РПЛ Игорь Лебеденко пополнил тренерский штаб «Черноморца».

Главный тренер новороссийского клуба Олег Василенко прокомментировал приход нового специалиста.

«В наш тренерский штаб вошел Игорь Владимирович Лебеденко. Это качественное усиление. Игоря все знают, как игрока, нападающего, у которого была блестящая, яркая карьера. Мы с ним знакомы давно. Это настоящий профессионал, он постоянно хочет развиваться.

Я считаю, что опыт Игоря Владимировича, его желание и стремление познавать что-то новое, то, насколько он глубоко погружается в детали всех процессов, его профессионализм и человеческие качества помогут нам стать еще лучше, еще сильнее. Мы рады, что Игорь Владимирович к нам присоединился», – сказал Василенко.