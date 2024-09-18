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    Лебеденко начал тренерскую карьеру

    Бывший нападающий шести клубов РПЛ Игорь Лебеденко пополнил тренерский штаб «Черноморца».

    Главный тренер новороссийского клуба Олег Василенко прокомментировал приход нового специалиста.

    «В наш тренерский штаб вошел Игорь Владимирович Лебеденко. Это качественное усиление. Игоря все знают, как игрока, нападающего, у которого была блестящая, яркая карьера. Мы с ним знакомы давно. Это настоящий профессионал, он постоянно хочет развиваться.

    Я считаю, что опыт Игоря Владимировича, его желание и стремление познавать что-то новое, то, насколько он глубоко погружается в детали всех процессов, его профессионализм и человеческие качества помогут нам стать еще лучше, еще сильнее. Мы рады, что Игорь Владимирович к нам присоединился», – сказал Василенко.

    • «Черноморец» занимает шестое место в Первой лиге с 14 очками после 10 туров.
    • 41-летний Лебеденко завершил игровую карьеру в этом сезоне. Он сыграл за «Торпедо» 17 августа в матче Первой лиги с «Нефтехимиком».
    • Лебеденко является самым возрастным автором гола за всю историю чемпионатов России (5 марта 2023 года в возрасте 39 лет 282 дней забил в составе «Торпедо» в ворота «Краснодара»). Также он обновил рекорд РПЛ по времени между первым и последним голом – 20 лет и 347 дней.

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    Источник: официальный сайт «Черноморца»

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    18.09.2024 13:40
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1726680639
    Лебединая песня..... запевай!
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    DOCTOR PENALTY
    1726739046
    Успехов тебе, легенда Торпедо! ***
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