Кутепов: «У «Торпедо» «Сочи» забили молодые и перспективные Лебеденко и Рязанцев»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов дал комментарий после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Сочи» (3:1).

— Почему так долго не было первой победы?

— Она опоздала чуть-чуть. У нее самолет отложили просто... На самом деле, сработала тренерская установка и мы перевернули матч. Ребята хорошо вышли на замену, освежили игру. Мы забили трижды и в такой ситуации обороняться было легче.

— Два из трех голов забили 39-летний Лебеденко и 36-летний Рязанцев.

— Да. Молодые и перспективные.