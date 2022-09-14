Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кутепов: «У «Торпедо» «Сочи» забили молодые и перспективные Лебеденко и Рязанцев»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов дал комментарий после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Сочи» (3:1).

    — Почему так долго не было первой победы?

    — Она опоздала чуть-чуть. У нее самолет отложили просто... На самом деле, сработала тренерская установка и мы перевернули матч. Ребята хорошо вышли на замену, освежили игру. Мы забили трижды и в такой ситуации обороняться было легче.

    — Два из трех голов забили 39-летний Лебеденко и 36-летний Рязанцев.

    — Да. Молодые и перспективные.

    • Кутепов пришел в «Торпедо» летом из «Спартака».
    • «Торпедо» – худшая команда сезона РПЛ.
    • Лебеденко и Рязанцев играли за «Торпедо» еще в 2000-е годы.

    Новости по теме
    Кубок России. «Торпедо» победил «Сочи» и одержал первую победу в сезоне 2
    «Торпедо» – худшая команда РПЛ по шести показателям 4
    Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11