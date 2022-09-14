Кутепов: «У «Торпедо» «Сочи» забили молодые и перспективные Лебеденко и Рязанцев»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов дал комментарий после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Сочи» (3:1).
— Почему так долго не было первой победы?
— Она опоздала чуть-чуть. У нее самолет отложили просто... На самом деле, сработала тренерская установка и мы перевернули матч. Ребята хорошо вышли на замену, освежили игру. Мы забили трижды и в такой ситуации обороняться было легче.
— Два из трех голов забили 39-летний Лебеденко и 36-летний Рязанцев.
— Да. Молодые и перспективные.
- Кутепов пришел в «Торпедо» летом из «Спартака».
- «Торпедо» – худшая команда сезона РПЛ.
- Лебеденко и Рязанцев играли за «Торпедо» еще в 2000-е годы.
Источник: «РБ Спорт»