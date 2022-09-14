«Опомнитесь! Ну-ка назад!». Лебеденко и Рязанцев отказались общаться со СМИ после голов «Сочи»

Футболисты «Торпедо» Игорь Лебеденко и Александра Рязанцев помогли команде победить «Сочи» во втором туре группового этапа Кубка России (3:1). Они забили.

Однако торпедовские ветераны отказались общаться со СМИ после игры. Они прошли мимо, несмотря на всяческие уговоры репортера Артема Локалова вернуться в микст-зону.