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    «Опомнитесь! Ну-ка назад!». Лебеденко и Рязанцев отказались общаться со СМИ после голов «Сочи»

    Футболисты «Торпедо» Игорь Лебеденко и Александра Рязанцев помогли команде победить «Сочи» во втором туре группового этапа Кубка России (3:1). Они забили.

    Однако торпедовские ветераны отказались общаться со СМИ после игры. Они прошли мимо, несмотря на всяческие уговоры репортера Артема Локалова вернуться в микст-зону.

    • Москвичи уступали по ходу матча в Сочи, но выиграли встречу. Это 1-я победа «Торпедо» в сезоне.
    • «Торпедо» – худшая команда сезона РПЛ.
    • Лебеденко и Рязанцев играли за «Торпедо» еще в 2000-е годы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2022 22:50
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