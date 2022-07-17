Ангбан, Юсупов, Жоаозиньо – в основе «Сочи» на игру с «Торпедо»; Бородюк оставил Смольникова, Рязанцева, Лебеденко в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Торпедо» и «Сочи».

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.

Запасные: Бабурин, Смольников, Евдокимов, Рязанцев, Нетфуллин, Д. Цаллагов, Рейхмен, Орехов, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Мелкаде.