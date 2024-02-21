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    • Лебеденко раскрыл, что Черчесов сказал льву в резиденции Кадырова

    Лебеденко раскрыл, что Черчесов сказал льву в резиденции Кадырова

    Экс-форвард «Ахмата» Игорь Лебеденко поделился воспоминаниями о посещении резиденции Рамзана Кадырова в компании Станислава Черчесова.

    – Ты был в резиденции Рамзана Кадырова. Какие впечатления?

    – Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

    – Это классика.

    – Черчесов умеет разрядить обстановку. А еще – защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки – все проблемы я беру на себя». Так и было – мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались.

    Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул!

    За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1708517260
    Теперь осталось выяснить о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе .
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