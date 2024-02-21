Лебеденко раскрыл, что Черчесов сказал льву в резиденции Кадырова

Экс-форвард «Ахмата» Игорь Лебеденко поделился воспоминаниями о посещении резиденции Рамзана Кадырова в компании Станислава Черчесова.

– Ты был в резиденции Рамзана Кадырова. Какие впечатления?

– Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

– Это классика.

– Черчесов умеет разрядить обстановку. А еще – защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки – все проблемы я беру на себя». Так и было – мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались.

Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул!

За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!