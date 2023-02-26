Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Стыдно перед болельщиками». Лебеденко – о вылете «Торпедо» из Кубка от команды Первой лиги

«Стыдно перед болельщиками». Лебеденко – о вылете «Торпедо» из Кубка от команды Первой лиги

26 февраля 2023, 17:02
7

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подытожил матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Акрона» (0:2).

«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Все-таки можно много причин найти: перелет, поле, но тем не менее «Акрон» был в таких же условиях, они сегодня выиграли у нас. Мы имели достаточно моментов, но это уже после 0:2, все-таки дали большую фору сопернику, не смогли отыграться», – сказал Лебеденко.

  • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
  • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.
  • Лебеденко – воспитанник «Торпедо».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Путин открыл стадион «Торпедо» 14
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака» 2
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Торпедо Акрон Лебеденко Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DVOK68
1677421327
Да вы охерели совсем...(
Ответить
Вомбат
1677422872
Если бы еще этот вылет помог бы удержаться в РПЛ, так ведь нет. Все равно вылетят. В общем, позорники.
Ответить
moskowcity-petrv
1677423005
Бухай меньше дятел
Ответить
MaxRnD
1677424767
Да ладно, по договору с конторой заработали же ? Сколько лохов прокатили на ставке с легкой победой Торпедо ?
Ответить
АКС-74У
1677430535
Да чего стыдно-то, одна команда из первой лиги проиграла другой!?
Ответить
zigbert
1677482514
Обидное поражение но что могло ждать Торпедо на следующем этапе Кубка. Теперь все силы нужно направить на игры в РПЛ.
Ответить
Купа Купыч
1677499883
«Арсенал» (Тула) - «Торпедо» - 1:0 (0:0) 12.09.1998 (суббота). Тула. Центральный стадион. +22 градуса. 15 000 зрителей (вместимость – 16 000). Судьи: Н.Левников - 8.7, М.Семенов, В.Лебедев (все - Санкт-Петербург). Инспектор: Р.Ходеев (Воронеж). «Арсенал»: Плотников, Кузнецов, Агеев, Белоцерковец (Синев, 86), Корниец, Аксенов, Карлос Альберто, Жоржиньо, Климов, Даниэл, Леонидас (Элиэл, 47). Тренер – Е.М.Кучеревский. «Торпедо»: Воробьев, Евсеев, Градиленко, Машкарин, Бурченков, Сапуга, Скаченко, Семшов (Орловский, 61), Гашкин (к) (Аваков, 79), Малай, Мухамадиев (Камольцев, 28). Тренер – В.К.Иванов. Гол: 1:0 Даниэл (85). Предупреждения: Мухамадиев (19, грубая игра), Градиленко (36, грубая игра), Машкарин (42, грубая игра), Белоцерковец (45, гр
Ответить
Главные новости
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
3
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
7
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
88
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+