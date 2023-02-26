«Стыдно перед болельщиками». Лебеденко – о вылете «Торпедо» из Кубка от команды Первой лиги

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подытожил матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Акрона» (0:2).

«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Все-таки можно много причин найти: перелет, поле, но тем не менее «Акрон» был в таких же условиях, они сегодня выиграли у нас. Мы имели достаточно моментов, но это уже после 0:2, все-таки дали большую фору сопернику, не смогли отыграться», – сказал Лебеденко.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

Лебеденко – воспитанник «Торпедо».

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