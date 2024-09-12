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    • Лебеденко сделал вывод по итогам 24 лет в российском футболе

    Лебеденко сделал вывод по итогам 24 лет в российском футболе

    Бывший нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о наличии в футболе некомпетентных деятелей.

    – После окончания карьеры какие мысли о нашем футболе?

    – Сейчас понимаю, что многие просто обманывают футбол. Все эти тренеры, игроки, агенты делают вид, что они хорошо разбираются. На самом деле их не должно быть в футболе.

    – Почему?

    – Потому что они некомпетентны, не понимают саму суть игры и спорта в целом. Таких людей много. Как их оградить от футбола – вот вопрос. У нас в России обычно всe решается по связям, по дружескому звонку. Профессиональные качества сейчас уходят на второй план. Важнее провести свои схемы.

    – Нужно ли делать эту проблему публичной?

    – Есть какая-то футбольная этика. Люди только в крайнем случае выносят то, что происходит в раздевалке, или межличностных отношениях. Чтобы вывести всех на чистую воду, наверное, необходим какой-то прецедент. Хотя у нас и так много скандалов. Нужна ли ещe порция? Поможет ли она? Разве что хайп поднимется.

    – Вопрос в том, будет ли от этого польза нашему футболу, исправят ли ошибки, уберут ли ненужных людей?

    – Если люди хотят остаться в профессии, они не будут выносить это на всеобщее обозрение. Дорога в клубы для них закроется. Если человек не связывает свою карьеру с футбольной деятельностью, то в будущем, наверное, много интересного расскажет. Измерить пользу от этого очень сложно.

    • Лебеденко завершил карьеру в этом году.
    • Начинал и закончил ее Игорь в «Торпедо».
    • Лебеденко брал бронзу РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.09.2024 08:52
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    Комментарии (3)
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    Avenger_93
    1726125566
    Вы кто такой мистер никто и твоя никчемная карьера показала, что без агента и рекламы ты никто
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1726130871
    Да, только наивные могут полагать, что в СМИ всё рассказывают. Вот только часть, и это далеко ещё не самое вопиющее - хотя, конечно, ещё как вопиет: Например, никогда не слышно сказа о том, что осуществлялось в реалиях: когда какого-нибудь хорошего и забивного российского нападающего из второй лиги ставили играть в защиту, губя его как игрока. Когда потенциально способного распасовщика и флангового полузащитника в клубах Премьер-Лиги ставили опорником разрушать, не давая ему созидать. Как могут не приветствоваться тренерами обводка и дриблинг в исполнении нападающего в лен.областном чемпионате. Как 2 игрока дубля клуба РПЛ играли за погашение долгов команды.
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