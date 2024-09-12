Лебеденко сделал вывод по итогам 24 лет в российском футболе

Бывший нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о наличии в футболе некомпетентных деятелей.

– После окончания карьеры какие мысли о нашем футболе?

– Сейчас понимаю, что многие просто обманывают футбол. Все эти тренеры, игроки, агенты делают вид, что они хорошо разбираются. На самом деле их не должно быть в футболе.

– Почему?

– Потому что они некомпетентны, не понимают саму суть игры и спорта в целом. Таких людей много. Как их оградить от футбола – вот вопрос. У нас в России обычно всe решается по связям, по дружескому звонку. Профессиональные качества сейчас уходят на второй план. Важнее провести свои схемы.

– Нужно ли делать эту проблему публичной?

– Есть какая-то футбольная этика. Люди только в крайнем случае выносят то, что происходит в раздевалке, или межличностных отношениях. Чтобы вывести всех на чистую воду, наверное, необходим какой-то прецедент. Хотя у нас и так много скандалов. Нужна ли ещe порция? Поможет ли она? Разве что хайп поднимется.

– Вопрос в том, будет ли от этого польза нашему футболу, исправят ли ошибки, уберут ли ненужных людей?

– Если люди хотят остаться в профессии, они не будут выносить это на всеобщее обозрение. Дорога в клубы для них закроется. Если человек не связывает свою карьеру с футбольной деятельностью, то в будущем, наверное, много интересного расскажет. Измерить пользу от этого очень сложно.