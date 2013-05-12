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Огучи Оньеву
Статистика
Огучи Оньеву - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1982 (44), Вашингтон
#23 | Защитник
195 см | 91 кг
США | Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Малага
0 : 0
12.05.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 2
08.05.2013
Малага
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 3
30.03.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
17.03.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 1
09.03.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 0
16.02.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1 : 1
03.02.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Малага
1 : 3
13.01.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
3 : 2
22.12.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
01.12.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 0
24.11.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 0
17.11.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 2
11.11.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
1 : 2
03.11.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
27.10.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
2 : 1
20.10.2012
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
07.10.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4 : 0
29.09.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 0
23.09.2012
Малага
Был в запасе
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