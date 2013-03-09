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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Малага
Вальядолид - Малага: обзор матча 09 марта 2013
Вальядолид
09.03.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Малага
41'
Манушу
8'
М. Демичелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Малага
Желтая карточка
М. Баленсиага
78'
77'
Замена
П. Моралес
️️️️
Л. Пиазон
69'
Замена
Иско
️️️️
Дуда
64'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Савиола
Замена
В. Рама
️️️️
Д. Ларссон
61'
Замена
О. Гонсалес
️️️️
А. Буэно
58'
ГОЛ! 1:1!
Манушу
Пас отдал
Л. Састре
41'
23'
Желтая карточка
М. Итурра
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Демичелис
Пас отдал
Л. Пиазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
4-3-3
25
Эрнандес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
5
Серену
18
Рубио
7
Омар
22
Састре
19
Буэно
12
Ларссон
9
Манушу
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
5
Антунеш
2
Демичелис
14
Лугано
16
Итурра
4
Камачо
12
Пиазон
17
Дуда
16
Савиола
24
Санта Крус
12
Ларссон
19
Рама
19
Рама
12
Ларссон
19
Буэно
10
Гонсалес
10
Гонсалес
19
Буэно
12
Пиазон
77
Моралес
77
Моралес
12
Пиазон
17
Дуда
22
Иско
22
Иско
17
Дуда
16
Савиола
30
Фернандес
30
Фернандес
16
Савиола
Остались в запасе
Вальядолид
Малага
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Вальядолид - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Хосе Соррилья
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