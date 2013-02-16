Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 16 февраля 2013
Малага
16.02.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
18'
Х. Савиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
Желтая карточка
Д. Лугано
89'
Желтая карточка
И. Камачо
86'
Замена
Хоакин
️️️️
Л. Пиазон
81'
65'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
О. де Маркос
61'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
59'
Замена
Ж. Тулалан
️️️️
Ж. Баптиста
59'
42'
Желтая карточка
А. Ираола
27'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
К. Гурпеги
ГОЛ! 1:0!
Х. Савиола
Пас отдал
Л. Пиазон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
20
Санчес
5
Антунеш
3
Велигтон
14
Лугано
4
Камачо
22
Иско
12
Пиазон
20
Портильо
16
Савиола
10
Баптиста
4-4-2
1
Фернандес
18
де Маркос
51
Ираола
14
Ляпорт
18
Ортенече
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
18
Гурпеги
20
Адурис
11
Гомес
10
Баптиста
28
Тулалан
28
Тулалан
10
Баптиста
12
Пиазон
17
Хоакин
17
Хоакин
12
Пиазон
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
18
Гурпеги
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
18
де Маркос
12
Льоренте
12
Льоренте
18
де Маркос
Остались в запасе
Малага
Атлетик
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Малага - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+