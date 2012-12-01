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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 01 декабря 2012
Хетафе
01.12.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Малага
57'
А. Лопо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
Вторая желтая
Д. Кастро
90'
+3
89'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Ф. Портильо
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Васкес
89'
Желтая карточка
А. Лафита
85'
Замена
М. Ласен
️️️️
А. Баррада
81'
Желтая карточка
Д. Кастро
80'
80'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Хоакин
75'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Леон
73'
66'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
И. Камачо
58'
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 1:0!
А. Лопо
Пас отдал
П. Леон
57'
54'
Желтая карточка
Элизеу
32'
Желтая карточка
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-1-1
13
Мойя
2
Мане
22
Лопо
4
Алексис
20
Валера
7
Лафита
25
Торрес
22
Родригес
10
Баррада
14
Леон
9
Васкес
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
4
Камачо
28
Тулалан
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
10
Баррада
25
Ласен
25
Ласен
10
Баррада
14
Леон
17
Кастро
17
Кастро
14
Леон
9
Васкес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Васкес
17
Хоакин
30
Буонанотте
30
Буонанотте
17
Хоакин
20
Портильо
30
Фернандес
30
Фернандес
20
Портильо
4
Камачо
24
Санта Крус
24
Санта Крус
4
Камачо
Остались в запасе
Хетафе
Малага
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Малага
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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