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Хави Лопес
Статистика
Хави Лопес - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1988 (38)
#35 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
11
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 1
16.05.2010
Реал
1' - 79'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
25.04.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
27.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1 : 0
24.03.2010
Малага
1' - 53'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
21.03.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 0
14.03.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2 : 4
07.03.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
2 : 1
27.02.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 1
21.02.2010
Эспаньол
1' - 60'
Испания. Примера, 22 тур
Расинг
0 : 3
14.02.2010
Малага
1' - 62'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
07.02.2010
Депортиво
1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
0 : 2
31.01.2010
Малага
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 0
24.01.2010
Малага
1' - 55'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1 : 0
17.01.2010
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Тенерифе
2 : 2
07.11.2009
Малага
45' - 90'
77'
Испания. Примера, 6 тур
Херес
1 : 1
04.10.2009
Малага
Был в запасе
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