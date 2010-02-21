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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 21 февраля 2010
Малага
21.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
13'
Фернандо
75'
В. Обинна
45'
В. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Х. Верду
Красная карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Дуда
Замена
Б. Саар
️️️️
Х. Маркес
ГОЛ! 2:1!
В. Обинна
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
М.
Замена
Хуанито
️️️️
Х. Лопес
Замена
П. Освальдо
️️️️
И. Алонсо
Замена
Н. Баха
️️️️
С. Бенашур
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:1!
В. Руис
Желтая карточка
Д. Торибио
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Бенашур
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
0
Ману
5
Степанов
3
Велигтон
18
Гамес
8
Фернандо
6
Торибио
35
Хави Лопес
17
Дуда
18
Бенашур
10
Кайседо
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
4
Руис
2
Пареха
3
Гарсиа
10
Хави Маркес
15
Баэна
10
Луис Гарсия
25
Верду
24
Алонсо
7
Кальехон
35
Хави Лопес
24
Хуанито
24
Хуанито
35
Хави Лопес
18
Бенашур
14
Баха
14
Баха
18
Бенашур
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
25
Верду
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
25
Верду
24
Алонсо
10
Освальдо
10
Освальдо
24
Алонсо
10
Хави Маркес
9
Саар
9
Саар
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Малага - Эспаньол
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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