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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 27 февраля 2010
Барселона
27.02.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Малага
69'
Педро
84'
Л. Месси
81'
Вальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 1:1!
Вальдо
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 1:0!
Педро
Замена
Вальдо
️️️️
М.
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
М.
19'
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
М. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
14
Набиль Баха
АП
8
Фернандо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
35
Хави Лопес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Вальдо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
11
Ибрагимович
4-2-3-1
78
Мунуа
20
Гаспар
5
Степанов
3
Велигтон
0
Ману
24
Хуанито
6
Торибио
8
Фернандо
14
Баха
17
Дуда
11
Обинна
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
5
Степанов
28
Рамос
28
Рамос
5
Степанов
0
Ману
23
Вальдо
23
Вальдо
0
Ману
14
Баха
45
Форестьери
45
Форестьери
14
Баха
Остались в запасе
Барселона
Малага
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Франсеск Арнау
ВР
35
Хави Лопес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
35
Хави Лопес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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